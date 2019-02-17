СМИ: Япония выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

Дональд Трамп утверждает, что Синдзо Абэ дал ему "красивую копию письма", которое было направлено в Нобелевский комитет.

Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за открытие диалога с Северной Кореей. Об этом сообщило агентство Associated Press в субботу, 16 февраля.

Утверждается, что об этом сказал сам Трамп еще в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

"Премьер-министр Синдзо Абэ дал мне красивую копию письма, которое он послал людям, которые раздают вещи, называемые Нобелевской премией, – сказал Трамп журналистам, когда его спросили о саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который запланирован на конец февраля во Вьетнаме. – Он сказал, что выдвинул меня от имени Японии. И попросил вручить мне Нобелевскую премию мира".

В свою очередь МИД Японии в комментарии агентству заявил, что ему известно о словах президента США, но он не может комментировать детали переговоров между Трампом и Абэ.

Ранее два депутата парламента Норвегии выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после саммита в Сингапуре, где американский лидер встретился главой КНДР Ким Чен Ыном.

Позже СМИ сообщали, что и Дональд Трамп и Ким Чен Ын якобы вошли в число кандидатов на получение Нобелевской премии мира 2018 года.

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