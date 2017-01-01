Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолеты США с гуманитаркой для Венесуэлы прибыли в Колумбию

Комментариев: 0
Хуан Гуайдо призвал жителей страны выйти на улицы 23 февраля в поддержку инициативы о доставке гуманитарной помощи.

Три военно-транспортных самолета США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлились в приграничном колумбийском городе Кукута. Об этом в воскресенье, 17 февряла, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на странице в в Twitter.

"Наша борьба продолжает приносить плоды. Три самолета из США прибыли сегодня в Кукуту с гуманитарной помощью для более чем 25 тыcяч венесуэльцев. Мы высоко ценим эту поддержку", – написал он.

Гуайдо также призвал граждан Венесуэлы выйти на улицы 23 февраля в поддержку инициативы о доставке гуманитарной помощи.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, самолет, Колумбия, Венесуэла, Гуманитарная помощь, самолеты, Хуан Гуайдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь