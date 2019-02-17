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В РФ начали разработку беспилотника для боевой экипировки нового поколения

Комментариев: 2
Разработку беспилотника анонсировали на выставке военной техники IDEX-2019 в столице ОАЭ Абу-Даби.
Масса летательного аппарата не будет превышать 1,5 кг
Масса летательного аппарата не будет превышать 1,5 кг
wikipedia.org

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Россия разрабатывает сверхлегкий микробезпилотник весом в полтора килограмма, который будет интегрирован в боевое экипирование Ратник-3. 

Об этом сообщает ТАСС.

Новый российский беспилотник предназначен для ведения оперативной разведки для тактических подразделений и будет полностью бесшумным. Его разработку анонсировали на выставке военной техники IDEX-2019 в столице ОАЭ Абу-Даби.

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Масса летательного аппарата с навигационной аппаратурой и видеосистемой не будет превышать 1,5 кг и сможет работать практически в любых климатических условиях.

Напомним, в Черниговской области военные испытывают специальный радиокомплекс отечественного производства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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Теги: беспилотники, военная техника, РФ, экипировка
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    17.02.2019, 11:52
Оценка:  0
Духовный_скреп
Хватит публиковать хрень.Косорукие мокши свой телефон и стиральную машинку слепить не могут.Сказки постите,вяличие рекламируете.
V7151017    17.02.2019, 11:51
Оценка:  0
V7151017
Масса летательного аппарата с навигационной аппаратурой и видеосистемой не будет превышать 1,5 кг
для разведки в соседней комнате. либо бигмир, как всегда, дол6ое6ы.
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