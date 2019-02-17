В РФ начали разработку беспилотника для боевой экипировки нового поколения

Разработку беспилотника анонсировали на выставке военной техники IDEX-2019 в столице ОАЭ Абу-Даби.

Масса летательного аппарата не будет превышать 1,5 кг wikipedia.org

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Россия разрабатывает сверхлегкий микробезпилотник весом в полтора килограмма, который будет интегрирован в боевое экипирование Ратник-3.

Об этом сообщает ТАСС.

Новый российский беспилотник предназначен для ведения оперативной разведки для тактических подразделений и будет полностью бесшумным. Его разработку анонсировали на выставке военной техники IDEX-2019 в столице ОАЭ Абу-Даби.

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Масса летательного аппарата с навигационной аппаратурой и видеосистемой не будет превышать 1,5 кг и сможет работать практически в любых климатических условиях.

Напомним, в Черниговской области военные испытывают специальный радиокомплекс отечественного производства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.