Асад обвинил США в предательстве своих союзников

Декабрьское решение Трампа о выводе войск из Сирии ставит под вопрос дальнейшую судьбу сирийских курдов и Асад пытается этим воспользоваться.

Президент Сирии Башар Асад считает, что Соединенные Штаты Америки не будут защищать тех, кто на них полагается, пишет Reuters.

Такое предупреждение было адресовано курдским военизированным формированиям, которые пользуются поддержкой США и сейчас контролируют территории на севере Сирии.

"Мы обращаемся к тем группам, которые полагаются на американцев - американцы вас не защитят. Они сделают вас разменной монетой в своем кармане", - заявил Асад.

Напомним, Штаты оказывают поддержку Демократическим силам Сирии, возглавляемым курдскими Отрядами народной самообороны. Курды стали главными партнерами США в борьбе с ИГИЛ.

Американская поддержка помогла этим формированиям установить контроль над северо-восточной частью Сирии. Она же считается сдерживающим фактором от вторжения Турции, которая считает курдские формирования террористическими.

Вместе с тем, решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии ставит под вопрос дальнейшую судьбу сирийских курдов.