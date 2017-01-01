США сами просили выдвинуть Трампа на Нобеля - СМИ

По правилам Нобелевского комитета, право выдвигать кандидатуры на соискание премий имеют лидеры государств. Информация о том, кто кого выдвинул, раскрывается только через 50 лет после вручения премии.

Трамп сам захотел себе премию?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прошлой осенью выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в ответ на неформальную просьбу Вашингтона, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

Отмечается, что японский премьер выдвинул кандидатуру Трампа, оценив его усилия по налаживанию диалога с Северной Кореей в контексте отказа КНДР от ядерного оружия.

Asahi Shimbun пишет, что американские чиновники попросили Абэ выдвинуть кандидатуру президента США после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. МИД Японии не подтвердило и не опровергло эту информацию. Администрация президента США также отказалась от комментариев.

Напомним, ранее Трамп заявил, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира . По его словам, он получил от премьера Японии копию письма в Нобелевский комитет о выдвижении его кандидатуры.

Два депутата парламента Норвегии ткаже выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после саммита в Сингапуре, где американский лидер встретился главой КНДР Ким Чен Ыном.