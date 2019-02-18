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В ОБСЕ обеспокоены ростом национализма в Украине

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Главы МИД Словакии и Украины договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран.
Председатель ОБСЕ обеспокоен героизацией Бандеры
Председатель ОБСЕ обеспокоен героизацией Бандеры

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи в воскресенье, 17 февраля, в Брюсселе с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена ростом национализма в Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры, сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел, передает РИА Новости.

"В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма в Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры. Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран", - сказал Гандел.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО в Украине несет меньшую угрозу, чем "отмороженные нацмены с ружьем". 

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Теги: Бандера, национализм, ОБСЕ, Климкин, героизация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    18.02.2019, 01:34
Оценка:  0
fkrfyfan
Нацизма
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