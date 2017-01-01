Мавзолей Ленина закрывают на два месяца

В предыдущий раз на профилактические работы мавзолей закрывался в 2017 году.

Мавзолей Ленина в Москве 18 февраля закроется для посетителей на два месяца в связи с проведением плановых профилактических работ, передает ТАСС. В предыдущий раз на профилактические работы мавзолей закрывался в 2017 году.

Как сообщается, в предстоящие два месяца до 16 апреля "будут проводиться плановые профилактические мероприятия по обеспечению сохранности тела Ленина". Обслуживание должно пройти и уникальное оборудование, поддерживающее температурный и световой режим в мавзолее. Подобные работы проводятся регулярно, примерно раз в один-два года.

Ранее в Москве двое мошенников обманывали иностранцев, предлагая им посетить фальшивый мавзолей. Таким образом они зарабатывали деньги целый месяц. При этом один из молодых людей изображал умершего вождя.

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