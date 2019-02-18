Глава ОБСЕ просит допустить наблюдателей из России

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС встретился в Брюсселе с Павлом Климкиным.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи в воскресенье, 17 февраля, в Брюсселе с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что отказ властей Украины пригласить российских наблюдателей на выборы противоречит принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ, сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел, передает РИА Новости.

"Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС встретился в Брюсселе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Оба дипломата обсудили актуальное развитие ситуации в Украине и по соседству с нею с акцентом на приближающиеся мартовские выборы президента этой страны", - сказал Гандел.

По словам представителя МИД Словакии, Лайчак вновь заявил Климкину, что решение властей Киева исключить граждан России из числа наблюдателей на президентских выборах не отвечает принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ и попросил своего украинского партнера, чтобы Киев пересмотрел данное решение.

"Понимая сложность актуальной ситуации в отношениях между Киевом и Москвой, хочу, тем не менее, попросить вас, чтобы вы уважали принципы, которыми ОБСЕ руководствуется уже не одно десятилетие, и тем самым способствовали демократическому ходу и мониторингу выборов, которые имеют чрезвычайную важность для дальнейшего развития в вашей стране", - цитирует Гандел высказывание Лайчака.

Главы МИД Словакии и Украины также дискутировали о конкретных мерах для улучшения условий жизни гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, что является одной из ожидаемых тем переговоров во время предстоящего 19 февраля визита Лайчака в Москву, добавил Гандел.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине. В тот же день в МИД РФ заявили, что Россия не будет направлять в Украину своих наблюдателей. В БДИПЧ ОБСЕ решение Киева осудили. В РФ снова заговорили о наблюдателях на выборах

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