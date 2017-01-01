В Польше за пять лет снесли около 100 советских памятников - посол

Российские власти не согласятся на перенос памятников советским солдатам.

С 2014 года в Польше снесли около 100 советских памятников Польське радіо

Около 100 советских памятников снесено в Польше за последние годы, сообщил в воскресенье, 17 февраля, посол России в Польше Сергей Андреев.

"У нас оценочные данные", - сказал посол, отметив, что в последнее время польские власти стараются не афишировать снос памятников.

"По данным нашего мониторинга получается, что за период с 2014 года до настоящего времени снесли порядка 100 памятников", - сказал посол, отметив, что "получается, что более 100 еще остается".

Андреев подтвердил также ранее многократно озвученную позицию России о том, что российские власти не согласятся на перенос памятников советским солдатам. "Памятник имеет смысл там, где происходило событие, совершен подвиг, погибли люди", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в центре польского города Щецин полностью разобрали Памятник благодарности советской армии.

Напомним, в июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывалось почти 50 таких объектов.

В Варшаве снесли памятник Благодарности советским солдатам

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