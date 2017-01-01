Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше за пять лет снесли около 100 советских памятников - посол

Комментариев: 0
Российские власти не согласятся на перенос памятников советским солдатам.
С 2014 года в Польше снесли около 100 советских памятников
С 2014 года в Польше снесли около 100 советских памятников
Польське радіо

Около 100 советских памятников снесено в Польше за последние годы, сообщил в воскресенье, 17 февраля, посол России в Польше Сергей Андреев.

"У нас оценочные данные", - сказал посол, отметив, что в последнее время польские власти стараются не афишировать снос памятников.

"По данным нашего мониторинга получается, что за период с 2014 года до настоящего времени снесли порядка 100 памятников", - сказал посол, отметив, что "получается, что более 100 еще остается".

Андреев подтвердил также ранее многократно озвученную позицию России о том, что российские власти не согласятся на перенос памятников советским солдатам. "Памятник имеет смысл там, где происходило событие, совершен подвиг, погибли люди", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в центре польского города Щецин полностью разобрали Памятник благодарности советской армии.

Напомним, в июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывалось почти 50 таких объектов.

В Варшаве снесли памятник Благодарности советским солдатам

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, памятники и монументы, Польша, посол, снос памятников
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь