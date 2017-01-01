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Десятки тысяч цыплят сгорели на птицеферме в Японии

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К настоящему времени пожар потушен, причины возгорания неизвестны. Никто из сотрудников птицефермы не пострадал.

Крупный пожар произошел на птицеферме в городе Омитама на северо-востоке японского острова Хонсю. В результате сгорели несколько десятков тысяч цыплят, сообщает телеканал NHK.

Возгорание произошло в воскресенье, 17 февраля, вечером. Пламя охватило четыре корпуса фермы, в результате чего они полностью выгорели.

К настоящему времени пожар потушен, причины возгорания неизвестны. Никто из сотрудников птицефермы не пострадал.

По данным полиции, в общей сложности на территории фермы в семи корпусах находились порядка 80 тысяч кур и цыплят.

Здание птицефермы располагалась в пустынном районе посреди сельскохозугодий и лесов.

Напомним, ранее в Южной Корее ввели карантин на всех птицефермах страны в качестве профилактики для предотвращения распространения вируса птичьего гриппа H5N6.

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Теги: Япония, куры, ферма, пожар
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Источник: korrespondent.net

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