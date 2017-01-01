Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике

Инцидент произошел во время распития спиртных напитков в ночь на воскресенье в неблагополучном пригороде мексиканской столицы.

В Мексике расстреляли шесть человек TWITTER: @arturosierra1

Пятеро мужчин и одна женщина погибли в результате стрельбы, еще трое получили ранения. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков в ночь на воскресенье, 17 февраля, в неблагополучном пригороде мексиканской столицы Истапалапе, сообщает газета El Universal.

По данным издания, инцидент произошел в районе Лос-Рейес-Кулуакан.

Предварительно известно, что группа молодых людей распивала алкоголь, когда к ним подъехала машина, откуда вышли четыре человека. Они открыли огонь, а затем скрылись. По факту массового убийства местная прокуратура организовала расследование.

Ранее в ходе археологических раскопок в районе Тлалпан на юге в столицы Мексики было обнаружено десять человеческих скелетов, уложенных по спирали.

Напомним, одно из крупнейших захоронений было найдено в Мексике в 2015 году. Тогда на ранчо в городке Салинас-Виктория нашли около 31 тыс. фрагментов человеческих тел. Как предполагала власть, это массовое захоронение жертв наркокартелей.

А в 2016 году останки свыше 600 человек были найдены в тайном захоронении в мексиканском штате Коауила.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Мексике в тайных захоронениях нашли почти 70 тел