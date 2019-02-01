Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США произошла стрельба: один погибший, пять раненых

Комментариев: 0
Пять человек доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Один из пострадавших - 17-летний подросток.
На месте инцидента работают правоохранители
На месте инцидента работают правоохранители
nola.com

В США пять человек пострадали и один человек погиб при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом сообщил местный портал Nola.

Указано, что все пятеро были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Отмечается, что один из пострадавших - 17-летний подросток.

Кроме того, погибшим оказался сам нападающий, которого в итоге застрелила полиция.

О причинах инцидента не сообщается. Полиция проводит расследование происшествия.

Ранее в американском городе Клинтон в штате Миссисипи неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек, четверо из них погибли.

Также сообщалось, что на предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, произошла стрельба. Тогда погибли по меньшей мере пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, стрельба, жертвы, перестрелка, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь