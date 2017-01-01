В Папуа-Новой Гвинее зафиксировано мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера зафиксировано в 47 км к юго-западу от города Наматанаи.

Подземные толчки были магнитудой 6,4 по шкале Рихтера УНН

В Папуа-Новой Гвинеи в понедельник, 18 февраля, произошло землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера в 47 км к юго-западу от города Наматанаи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Указано, что эпицентр толчков находился в точке с координатами 3,3852 градуса южной широты и 152,1089 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 367,93 км.

На данный момент информации о пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле Камчатки.

Перед этим мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане.

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