Хоккеист умер на льду во время матча

В Новосибирске 55-летний мужчина скончался в ледовом дворце спорта в ходе встречи между любительскими командами.

В Новосибирске (РФ) участник любительской хоккейной команды умер во время матча. Следователи проводят проверку, сообщает в понедельник, 18 февраля, ТАСС.

В частности, указано, что 55-летний мужчина скончался в ледовом дворце спорта Родник в Калининском районе Новосибирска в ходе встречи между любительскими командами Ударник и Титаны.

"Был любительский матч, умер на льду. Скорая констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.

Там также добавили, что была назначена экспертиза, по результатам проверки должно быть принято решение.

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