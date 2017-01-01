Хоккеист умер на льду во время матча
В Новосибирске (РФ) участник любительской хоккейной команды умер во время матча. Следователи проводят проверку, сообщает в понедельник, 18 февраля, ТАСС.
В частности, указано, что 55-летний мужчина скончался в ледовом дворце спорта Родник в Калининском районе Новосибирска в ходе встречи между любительскими командами Ударник и Титаны.
"Был любительский матч, умер на льду. Скорая констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.
Там также добавили, что была назначена экспертиза, по результатам проверки должно быть принято решение.
Ранее в Канаде хоккеисты набрали 310 минут штрафа в одном матче.
Также сообщалось, что в Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 жертв.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet