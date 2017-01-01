Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной поезд

Комментариев: 0
В момент аварии в поезде находились около 240 человек. Рейс был из Германии в швейцарский курортный городок.
В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд
В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд
sbb.ch

В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Германии в курортный город Интерлакен. Об этом сообщает компания SBB - Швейцарские федеральные железные дороги.

Известно, что высокоскоростной поезд Intercity-Express междугороднего сообщения, выехал из Берлина. Вагоны сошли с рельсов недалеко от вокзала швейцарского Базеля.

Сообщается, что в момент аварии в поезде находились около 240 человек. Всех пострадавших эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас причины аварии поезда выясняются.

Как сообщалось, в Испании столкнулись два поезда, десятки пострадавших. Авария произошла между Манресой и Кастельгали. После столкновения один из поездов сошел с рельсов.

Ранее в канадской провинции Британская Колумбия поезд сошел с рельсов. Жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека – проводник, проводник-стажер и инженер состава.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Поезд, Швейцария, авария, рейс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь