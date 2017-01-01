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"Три солнца": в Китае зафиксировали редкое явление

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Впечатляющие солнечные "нимбы" заметили в небе в северной китайской провинции Гебей. Это редчайшее явление продолжалось десять минут.

В Китае два впечатляющие солнечные "нимбы" заметили в небе в северной провинции Гебей. Сияние с обеих сторон солнца создали впечатление, что над Землей взошло три солнца, сообщает Голос Америки.

Указано, что такое явление считается исключительным и встречается очень редко. По сообщениям, солнечное гало продолжалось только в течение десяти минут.

Метеорологи называют солнечный "нимб" или гало оптическим феноменом атмосферы. Он создается из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.

Ранее жительница киевского пригорода утром 10 января 2019 года засняла редчайшее световое явление - солнечное гало.

Перед этим гало заметили в небе над Харьковом.

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Теги: Солнце, Китай, видео, феномен, стихия, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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