В Москве в драке погиб чемпион РФ по рукопашному бою

22-летний спортсмен подрался с 51-летним охранником.

В столице Российской Федерации Москве на Тверской улице в драке с 51-летним охранником Минкомсвязи РФ погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов. Причина смерти 22-летнего спортсмена пока неизвестна. Врачи считают, что скорее всего, смерть была вызвана сердечной недостаточностью.

Об этом сообщает Московский комсомолец.

Конфликт произошел на охраняемой территории комплекса зданий Минкомсвязи . Спортсмен попытался пройти на охраняемую территорию, однако его остановил охранник.

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51-летний сотрудник ЧОПа Павел, обратил внимание на молодого человека, который хотел пройти через шлагбаум. Как позже выяснилось, им оказался 22-летний уроженец города Ливны Орловской области Геннадий Павлов. Мужчина попросил нарушителя спокойствия предъявить документы и объяснить цель своего нахождения в неположенном месте. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

“Через пару минут оба оказались на асфальте, и в этот момент охранник понял, что лежащий под ним человек не дышит. Павел сообщил о случившемся руководству, а сам попытался оказать поверженному первую медицинскую помощь. Однако приехавшие на место врачи “скорой“ констатировали смерть спортсмена“, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители разбираются, что делал молодой человек на охраняемой территории. По предварительной информации, он шел из ночного клуба и заблудился. Ответ на вопрос о возможной причине смерти даст вскрытие. Но врачи не исключают, что смерть носила некриминальный характер. Одна из возможных причин — смерть от сердечной недостаточности“, выяснили журналисты.

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На кадрах видеозаписи видно, что рукопашник первым напал на своего оппонента. Он начал избивать охранника кулаками, а потом во время потасовки они вместе упали на землю. Вскоре спортсмен перестал подавать признаки жизни. Скорая помощь констатировала его смерть.

Правоохранительные органы РФ начали проверку инцидента.

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