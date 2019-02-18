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В ЕС назвали сроки принятия санкций за Азов

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Могерини рассчитывает, что страны ЕС будут едины в продолжении существующих и введении новых санкций. Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз утвердил персональные санкции по Азову против восьми россиян.
Федерика Могерини озвучила сроки принятия новых антироссийских санкций
Федерика Могерини озвучила сроки принятия новых антироссийских санкций
Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пары недель". Об этом в понедельник, 18 февраля, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает Европейская правда.
 
 
"В ближайшие пару недель может быть новое единогласное решение о санкциях, связаное с последними событиями. Мы видим только негативное развитие событий на местах и я рассчитываю, что страны будут едины в продолжении существующих санкций и введении новых", - сказала Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.
 
Она напомнила, что за последние пять лет ЕС не только вводил санкции, но и сохранял единство по ограничительным мерам, которые постоянно возобновлялись, несмотря на отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений.
 
"Я говорила с самого начала, что цель санкций не в том, чтобы хранить их вечно, а в том, чтобы оказывать давление и однажды они будут сняты. Но мы не видим положительных шагов и именно поэтому страны-члены пока сохраняют их", - сказала Могерини.

Ренее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на следующей неделе Евросоюз может принять "азовский пакет" антироссийских санкций, если РФ не освободит украинских моряков и не обеспечит свободу судоходства в Керченском проливе. Данный вопрос он обсудил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Сообщалось, что санкции затронут восемь россиян.

В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необоснованно.

 

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Теги: ЕС, Керченский пролив, Азовское море, санкции, санкции против России, Могерини
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    18.02.2019, 11:09
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СКУЧНО ДЕВОЧКИ .....
ХОТЯ ДЛЯ ВЗБАДРИВАНИЯ МАЙДАНУТОЙ БИОМАССЫ СОЙДЁТ .....)))
ВыВсеВрети    18.02.2019, 11:44
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
А ТЫ ДЫРОЧКА, ПОЧЕМУ НЕ В ШКОЛЕ???...)))))))
САНКЦИИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ ГОВОРЯТ НА РОСИИ!...))))))
ВОТ ИМ ПОЛЬЗУ И НЕСУТ!...))))))
Latvian    18.02.2019, 12:06
Оценка:  -1
Latvian
Лучше быть, как вы выразились, "майданутым", чем окончательно утратить чувство собственного достоинства и целовать ноги Вождю и падать в ноги представителям РПЦ. Слава Украине! С уважением, ваш сторонник из Латвии.
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