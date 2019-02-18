Капитан военного корабля приказал коммерческим судам покинуть "испанские территориальные воды". Однако руководство порта Гибралтара разрешило им оставаться на якоре.

Военный корабль Испании с приведенным в готовность оружием приказал британским коммерческим судам покинуть территориальные воды Гибралтара, который находится под суверинитетом Великобритании. Об этом сообщает Sky News в понедельник, 18 февраля.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 февраля. Издание утверждает, что на аудиозаписях переговоров слышно, как капитан испанского корабля приказывает "покинуть испанские территориальные воды". Однако руководство порта Гибралтара приказало британским кораблям оставаться на якоре.

Правительство Гибралтара назвало действия испанского флота "глупыми".

"В эти глупые игры играют те, кто не принимает безусловный суверенитет Британии над водами вокруг Гибралтара, признанные всем миром в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Кажется, в испанском флоте еще есть люди, которые думают, что могут нарушать международное право", – заявил представитель правительства Гибралтара.

В аудиозаписях переговоров экипаж британского корабля даже переспросил, имеют ли испанцы в виду именно их корабль, после чего снова получил приказ покинуть воды. После отказа корабль флота Испании продолжил медленно двигаться по побережью Гибралтара с приведенным в готовность вооружением.

Cмотрите фотогалерею: Возле Гибралтара произошел инцидент между кораблями Испании и Британии

Напомним, в ноябре 2018 года Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара – британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.

Но 24 ноября стало известно, что Испания и Лондон достигли соглашения по Гибралтару, и потому Мадрид снимет вето на соглашение по Brexit.

Также главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявлял, что Великобритания сохранит суверенитет над этой территорией.

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