В Италии задержали около 30 мафиози
В Италии правоохранители в ходе рейда в Неаполе задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом Секуино. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает ANSA.
Указано, что следователь суда выдвинул приказ об аресте - подозреваемых обвиняют в членстве в мафии, вымогательстве, незаконной продаже оружия и наркотиков.
По мнению стороны обвинения, все преступления усложняются целями и методами мафии.
По данным следствия, главари клана - братья Сальваторе и Никола Секуино - отдавали приказы прямо из тюрьмы, в которой находятся на данный момент.
Ранее полиция в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и нескольких странах Южной Америки задержала 90 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной организации Ндрангета.
Перед этим на Сицилии задержали 46 членов мафиозной организации Коза ностра. В частности, был задержан 80-летний Сеттимо Минео, которого СМИ называют преемником бывшего главы мафии Коза Ностры Сальваторе "Тото" Риины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet