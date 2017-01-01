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Польша отказалась от участия в саммите Вишеградской группы

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Премьер-министр Польши отказался от участия в саммите после высказываний Нетаньяху о сотрудничестве поляков и нацистов.
Моравецкий отменил участие Польши в саммите в Израиле
Моравецкий отменил участие Польши в саммите в Израиле
из открытых источников

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки в Израиле. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что Моравецкий заявил об отмене участия польской стороны в саммите, который во вторник, 19 февраля, пройдет в Израиле.

"Я принял решение, что глава МИД не поедет на встречу... Для нас вопрос исторической правды носит фундаментальное значение", - сказал Моравецкий.

"Мы не можем согласиться на использование расистской риторики в дипломатии. Мы будем защищать честь поляков по всему миру", - добавил глава правительства Польши.

Отметим, ранее Моравецкий также отменил поезду в Израиль. Очередной скандал разразился после того, как на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Нетаньяху подчеркнул причастность поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. По данным газеты Haaretz, Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами".

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Напомним, в Польше произошла авария с самолетом премьера Израиля. В аэропорту Варшавы самолет Биньямина Нетаньяху был поврежден тягачом, который въехал в него.

 

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Теги: Польша, Израиль, саммит, скандал, международные отношения, Нетаньяху, Вышеградская группа
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Источник: korrespondent.net

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