В США началось производство обновленных Javelin

Эффективность модернизированного Javelin против пехоты увеличена на 70%, заявляет компания-производитель.

Украина получила партию Javelin, но об их использовании пока не сообщалось wikimedia.org

Американская компания Lockheed Martin начала производство новой модификации противотанкового ракетного комплекса Javelin, получившей обозначение FGM-148F. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, первые контракты на поставку новой версии комплекса уже заключены. "Первыми получателями FGM-148F выступят сухопутные войска США, а также несколько других государств. В настоящее время ведется производство опытной партии модернизированного Javelin", - сказал собеседник агентства в ходе 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019.

Модификация FGM-148F отличается повышенным осколочно-фугасным эффектом боевой части. "Эффективность модернизированного Javelin против пехоты увеличена на 70%. ПТРК получил модернизированную систему запуска и улучшенный предохранитель", - отметил представитель компании.

По его словам, в настоящее время ведется разработка новой модификации Javelin под обозначением FGM-148G. "Разработка FGM-148G находится в активной стадии. Данный ПТРК получит головку самонаведения с неохлаждаемым тепловизором и улучшенную электронику. Масса комплекса будет снижена на 0,5 кг, уменьшится и его стоимость", - отметил собеседник агентства.

Как отметил представитель Lockheed Martin, компания также завершила разработку дистанционно-управляемого боевого модуля, оснащенного комплексом Javelin.

Напомним, в начале весны прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Комплексы не применяются в зоне ООС на Донбассе, что было условием предоставления оружия. Тем не менее, президент Петр Порошенко говорит, что после их поступления сепаратисты снизили обстрелы из танков.

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