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В США началось производство обновленных Javelin

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Эффективность модернизированного Javelin против пехоты увеличена на 70%, заявляет компания-производитель.
Украина получила партию Javelin, но об их использовании пока не сообщалось
Украина получила партию Javelin, но об их использовании пока не сообщалось
wikimedia.org

Американская компания Lockheed Martin начала производство новой модификации противотанкового ракетного комплекса Javelin, получившей обозначение FGM-148F. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, первые контракты на поставку новой версии комплекса уже заключены. "Первыми получателями FGM-148F выступят сухопутные войска США, а также несколько других государств. В настоящее время ведется производство опытной партии модернизированного Javelin", - сказал собеседник агентства в ходе 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019.

Модификация FGM-148F отличается повышенным осколочно-фугасным эффектом боевой части. "Эффективность модернизированного Javelin против пехоты увеличена на 70%. ПТРК получил модернизированную систему запуска и улучшенный предохранитель", - отметил представитель компании.

По его словам, в настоящее время ведется разработка новой модификации Javelin под обозначением FGM-148G. "Разработка FGM-148G находится в активной стадии. Данный ПТРК получит головку самонаведения с неохлаждаемым тепловизором и улучшенную электронику. Масса комплекса будет снижена на 0,5 кг, уменьшится и его стоимость", - отметил собеседник агентства.

Как отметил представитель Lockheed Martin, компания также завершила разработку дистанционно-управляемого боевого модуля, оснащенного комплексом Javelin.

Напомним, в начале весны прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие

Комплексы не применяются в зоне ООС на Донбассе, что было условием предоставления оружия. Тем не менее, президент Петр Порошенко говорит, что после их поступления сепаратисты снизили обстрелы из танков.

 

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Теги: США, оружие, вооружение, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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