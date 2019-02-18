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В Кремле заявили о давлении соцсетей на российские СМИ

Комментариев: 2
Дмитрий Песков заявил о давлении на СМИ в связи с блокировкой аккаунтов телеканала RT в Facebook.
Песков отреагировал на скандал из телеканалом РФ
Песков отреагировал на скандал из телеканалом РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о давлении социальных сетей на СМИ страны, передает Российская газета.

Отметим, что ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что соцсеть Facebook якобы заблокировала профили, связанные со СМИ.

Песков прокомментировал этот инцидент: "Ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы и в области социальных сетей, и в других цифровых форматах, также привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ".

Это "ведет к потере доверия и, наверное, к серьезному ущербу для реноме этих самых крупных и достаточно уважаемых международных компаний", заключил представитель Кремля.

"Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, и они должны получить объяснения у этой конкретно взятой компании, что послужило причиной...Мы знаем, что неоднократно удавалось отстоять свои права. И я надеюсь, что будет так. Надеюсь, что RT удастся отстоять свои права, по крайней мере, так и нужно делать", - заявил Песков. 

Facebook удалил российские аккаунты, писавшие об Украине

Как сообщалось, в Канаде журналистов из РФ не пустили на заседание по Венесуэле. Венесуэльскому телеканалу также было отказано в присутствии. В качестве причины в правительстве Канады заявили, что СМИ является государственным пропагандистским ресурсом.

 

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Теги: Россия, Facebook, Кремль, Дмитрий Песков, российские СМИ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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apollon    18.02.2019, 15:14
Оценка:  0
apollon
А то что вы все неугодные вашему фсб сети блокируете не есть давлением? руские пипец логика у вас просто не описуемо такими дыбилами могут быть только руские!
TarasChuprynka    18.02.2019, 15:04
Оценка:  +2
TarasChuprynka
В ФБ не любят лжецов и подстрекателей.
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