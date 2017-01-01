В Индии самый быстрый поезд сбил корову

Из-за столкновения у экспресса произошел сбой в электроснабжении, что привело к обесточиванию четырех вагонов и поломке тормозов.

В Индии самый быстрый поезд Vande Bharat Express сбил корову и сломался на следующий день после торжественного запуска, в котором принял участие премьер-министр страны Нарендра Моди. Об этом накануне сообщил сайт IOL.

Отмечается, что в субботу поезд возвращался из города Варанаси в Нью-Дели и врезался в корову на железнодорожных путях. Как известно, в Индии эти животные считаются священными.

Из-за столкновения у экспресса произошел сбой в электроснабжении, что привело к обесточиванию четырех вагонов и поломке тормозной системы. О судьбе коровы не сообщается.

Поезд Vande Bharat Express был построен в рамках правительственной программы Make in India и считается самым быстрым поездом Индии. Он способен развивать скорость до 180 км/ч и позволяет сократить время в пути из Нью-Дели в Варанаси с 14 часов до восьми.

Также Нарендра Моди пообещал запустить до 2022 года сверхскоростной пассажирский экспресс.

Ранее в России товарный поезд врезался в стадо коров на перегоне станций Капчалы-Оросительный в республике Хакасия. Тогда погибло трое животных.

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