Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии самый быстрый поезд сбил корову

Комментариев: 0
Из-за столкновения у экспресса произошел сбой в электроснабжении, что привело к обесточиванию четырех вагонов и поломке тормозов.
Нарендра Моди запускает поезд Vande Bharat Express
Нарендра Моди запускает поезд Vande Bharat Express

В Индии самый быстрый поезд Vande Bharat Express сбил корову и сломался на следующий день после торжественного запуска, в котором принял участие премьер-министр страны Нарендра Моди. Об этом накануне сообщил сайт IOL.

Отмечается, что в субботу поезд возвращался из города Варанаси в Нью-Дели и врезался в корову на железнодорожных путях. Как известно, в Индии эти животные считаются священными.

Из-за столкновения у экспресса произошел сбой в электроснабжении, что привело к обесточиванию четырех вагонов и поломке тормозной системы. О судьбе коровы не сообщается.

Поезд Vande Bharat Express был построен в рамках правительственной программы Make in India и считается самым быстрым поездом Индии. Он способен развивать скорость до 180 км/ч и позволяет сократить время в пути из Нью-Дели в Варанаси с 14 часов до восьми.

Также Нарендра Моди пообещал запустить до 2022 года сверхскоростной пассажирский экспресс.

Ранее в России товарный поезд врезался в стадо коров на перегоне станций Капчалы-Оросительный в республике Хакасия. Тогда погибло трое животных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Поезд, Индия, авария, поезда, корова, Скоростной поезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь