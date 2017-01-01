В Турции потерпел крушение самолет
Информации о количестве людей на разбившемся самолете пока нет. В районе падения самолета работают три поисковые команды.
На западе Турции, недалеко от города Маниса потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk в понедельник, 18 февраля.
"Падение самолета было замечено местными жителями. На место аварии направлены спасатели и правоохранителей, продолжается поиск", - сообщают местные власти.
Катастрофа произошла около 12.30. В районе падения самолета работают три поисковые команды.
Пока не сообщается, сколько человек было на борту и удалось ли кому-нибудь спастись.
Как сообщалось, на прошлой неделе легкомоторный самолет с пятью пассажирами разбился в Кении, никто не выжил.
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