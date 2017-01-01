В Турции потерпел крушение самолет

Информации о количестве людей на разбившемся самолете пока нет. В районе падения самолета работают три поисковые команды.

Точной информации о крушении самолета пока нет mynet.com

На западе Турции, недалеко от города Маниса потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk в понедельник, 18 февраля.

"Падение самолета было замечено местными жителями. На место аварии направлены спасатели и правоохранителей, продолжается поиск", - сообщают местные власти.

Катастрофа произошла около 12.30. В районе падения самолета работают три поисковые команды.

Пока не сообщается, сколько человек было на борту и удалось ли кому-нибудь спастись.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet