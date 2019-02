Масштабная авария на гонках в США попала на видео

Во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500 18 гоночных машин попали в аварию. Соответствующее видео в воскресенье, 17 февраля, опубликовано на странице Twitter NASCAR.

Машины двигались плотной группой, внезапно две из них столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария - столкнулись в общей сложности 18 машин.

От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.

Никто из водителей не пострадал. Гонка была прервана на некоторое время.

The Big One strikes in the closing laps at @DISupdates.#DAYTONA500 pic.twitter.com/wBHo7EH6Ok