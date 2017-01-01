Масштабное ДТП в Боливии: 24 человека погибли
Причиной столкновения пассажирского автобуса и грузовика мог стать ливень, который шел в районе аварии.
На западе Боливии в понедельник, 18 февраля, произошло столкновение автобуса с грузовиком, в результате которого по меньшей мере 24 человека погибли и 16 получили ранения, сообщает ТАСС.
Пострадавших доставили в госпитали города Оруро. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Аавтокатастрофа, по предварительным данным, произошла из-за плохих погодных условий - в районе ДПТ шел ливень.
Полиция расследуют обстоятельства трагедии.
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Напомним, сегодня в Киеве случилось массовое ДТП с участием семи авто, два человека пострадали.
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