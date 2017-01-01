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Венесуэльские снайперы записали видеообращение к Мадуро

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Военнослужащие заявили, что готовы повернуть оружие против президента чтобы положить конец "коррумпированному правительству".
Солдаты готовы выступить против Мадуро
Солдаты готовы выступить против Мадуро
Getty Images

Пятеро солдат из подразделения снайперов венесуэльской армии опубликовали видеообращение, в котором выступили против правительства Николаса Мадуро. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил канал Noticias Caracol.

"До каких пор все это будет продолжаться, Николас Мадуро? Ни для кого не секрет, что Венесуэла терпит голод", - заявил в обращении один из военных по имени Хуан Идальго.

Военнослужащие оставили форму и оружие в своей части и, как утверждает канал, перешли на территорию Колумбии уже более двух недель назад.

На вопрос журналиста, готовы ли они повернуть оружие против Мадуро из-за рубежа, военные ответили - "да".

"Мы готовы на все. Да, это возможно, если нужно будет, чтобы мы вернулись, дабы положить конец этому коррумпированному правительству, мы это сделаем", – заявил лейтенант Мануэль Сифонтес.

При этом он отметил, что является специалистом по управлению российским танком Т-72.

Ранее самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо призвал армию встать на сторону конституции.

А в США рассказали, что представители венесуэльского командования ведут тайные переговоры с оппозицией.

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Теги: Венесуэла, солдаты, армия, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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