Венесуэльские снайперы записали видеообращение к Мадуро

Военнослужащие заявили, что готовы повернуть оружие против президента чтобы положить конец "коррумпированному правительству".

Пятеро солдат из подразделения снайперов венесуэльской армии опубликовали видеообращение, в котором выступили против правительства Николаса Мадуро. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил канал Noticias Caracol.

"До каких пор все это будет продолжаться, Николас Мадуро? Ни для кого не секрет, что Венесуэла терпит голод", - заявил в обращении один из военных по имени Хуан Идальго.

Военнослужащие оставили форму и оружие в своей части и, как утверждает канал, перешли на территорию Колумбии уже более двух недель назад.

На вопрос журналиста, готовы ли они повернуть оружие против Мадуро из-за рубежа, военные ответили - "да".

"Мы готовы на все. Да, это возможно, если нужно будет, чтобы мы вернулись, дабы положить конец этому коррумпированному правительству, мы это сделаем", – заявил лейтенант Мануэль Сифонтес.

При этом он отметил, что является специалистом по управлению российским танком Т-72.

Ранее самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо призвал армию встать на сторону конституции.

А в США рассказали, что представители венесуэльского командования ведут тайные переговоры с оппозицией.

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