Меркель опасается реакции США по Северному потоку - СМИ

В Германии обеспокоены перспективой дальнейшей жесткой тактики со стороны администрации президента Трампа.

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена "агрессивной политикой США" в отношении Северный поток-2. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Отмечается, что власти Германии опасаются жестких мер со стороны администрации Трампа, недовольной строительством Северного потока-2. В частности, как сообщается, Вашингтон пытается спровоцировать противоречия между Германией и ее европейскими партнерами.

"Американские дипломаты полагаются в этом вопросе на Францию и Бельгию", - пишет издание.

В этом месяце Меркель достигла с Францией соглашения по газовой директиве ЕС, которая дала шанс на воплощение проекта Северный поток-2, однако вице-президент США Майк Пенс заявил, что США еще не готовы принять поражение по этому вопросу. Издание сообщает, что президент Эммануэль Макрон столкнулся с огромным давлением США перед голосованием в ЕС.

Напомним, 16 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на то, что другие газопроводы будут существовать, Украина останется транзитным государством.

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