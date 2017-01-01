Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае рухнул канатный мост с туристами

Комментариев: 0
В китайской провинции Гуандун под туристической группой из шести человек, порвался веревочный мост.
В Китае рухнул канатный мост с туристами

Веревочный мост с шестью туристами оборвался в китайской провинции Гуандун, сообщает The Sun.
 
Инцидент произошел, когда группа туристов переходила мост, натянутый над водоемом. Один из туристов на полпути начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался.
 
Туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах. Мост закрыли на неопределенный срок.
 
Канатный мост был одной из достопримечательностей виллы Бэйгуйюань в районе Яндун города Янцзян. Он находился на высоте 2,5 м над водой.

В Тернопольской области обвалился мост

Ранее сообщалось, что в Шанхае с помощью 3D-принтера построили мост.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, туристы, мост, обрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь