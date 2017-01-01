В Китае рухнул канатный мост с туристами

В китайской провинции Гуандун под туристической группой из шести человек, порвался веревочный мост.



Веревочный мост с шестью туристами оборвался в китайской провинции Гуандун, сообщает Веревочный мост с шестью туристами оборвался в китайской провинции Гуандун, сообщает The Sun

Инцидент произошел, когда группа туристов переходила мост, натянутый над водоемом. Один из туристов на полпути начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался.

Туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах. Мост закрыли на неопределенный срок.

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