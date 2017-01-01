В США произошла стрельба, есть жертвы

Стрельба произошла вечером 18 февраля в Мичигане, в результате ЧП погибли четыре человека.



Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Мичигане, сообщает

Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Мичигане, сообщает CBS News

Инцидент произошел на улице 19 mile Road в округе Кент в понедельник, 18 февраля.



"Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли", – сообщили в полиции, отметив, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет.

Напомним, ранее в США пять человек пострадали и один человек погиб при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане.

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