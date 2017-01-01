В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы

Власти Нюрнберг объявили режим ЧС после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.



В немецком Нюрнберге ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на территории города нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, сообщает

В немецком Нюрнберге ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на территории города нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, сообщает BR

Бомбу обнаружили во время строительных работ в районе Хефен. Из-за произошедшего были эвакуированы 8 тысяч жители близлежащих районов, а территория – оцеплена.



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