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В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы

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Власти Нюрнберг объявили режим ЧС после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.
Полиция в Германии
Полиция в Германии
Reuters (архивное фото)

В немецком Нюрнберге ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на территории города нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, сообщает BR.
 
Бомбу обнаружили во время строительных работ в районе Хефен. Из-за произошедшего были эвакуированы 8 тысяч жители близлежащих районов, а территория – оцеплена.
 
Кроме того, режим ЧС объявили и в соседнем городе Фюрт, который располагается в 7 км от Нюрнберга.

В Греции возле украинского консульства нашли авиабомбу

Напомним, ранее в Париже эвакуировали 1600 человек из бомбы времен Второй мировой войны.

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Теги: бомба, Германия, чрезвычайная ситуация
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Источник: korrespondent.net

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