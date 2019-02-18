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16 штатов США подали иск против Трампа

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На американского президента подали в суд из-за его планов использовать полномочия введения режима ЧП.
На Трампа подали в суд
На Трампа подали в суд


Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны, сообщает New York Times.

Коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в понедельник, 18 февраля, подала иск против президента из-за его планов использовать полномочия введения режима чрезвычайного положения.

Иск подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяютконгрессмены.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, иск
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Источник: korrespondent.net

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