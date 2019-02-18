В Италии арестовали родителей экс-премьера
Родителей бывшего итальянского премьер-министра Маттео Ренци подозревают в мошенничестве.
Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци – Тициано Ренци и Лауру Боволи – поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, сообщает ANSA.
По данным агентства, их заподозрили в том, что они преступным путем обанкротили принадлежащие им компании, а также использовали поддельные счета.
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Напомним, итальянский премьер-министр Маттео Ренци ушел в отставку в 2016 году.
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