Скончался американский геолог и климатолог Уоллес Брокер, считающийся автором понятия "глобальное потепление".



В США на 88 году жизни умер геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер, который считается автором термина "глобальное потепление", сообщает Associated Press

Ученый скончался в одной из больниц Нью-Йорка. Причины смерти Брокера не сообщаются.



Уоллес Брокер родился в ноябре 1931 года в Чикаго. После окончания Колумбийского университета принял решение остаться преподавать на кафедре геологии и окружающей среды.







Умер создавший цифровое телевидение Марк Кривошеев За свою карьеру он написал 14 книг и более 500 научных статей. В одной из статей, которая была опубликована в журнале Science в 1975 году, Брокер впервые использовал термин "глобальное потепление". В этой статье он описывал возможные последствия воздействия человека на климат.

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