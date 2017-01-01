Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Умер автор термина "глобальное потепление"

Комментариев: 0
Скончался американский геолог и климатолог Уоллес Брокер, считающийся автором понятия "глобальное потепление".
Американский климатолог Уоллес Смит Брокер
Американский климатолог Уоллес Смит Брокер
АР
 
В США на 88 году жизни умер геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер, который считается автором термина "глобальное потепление", сообщает Associated Press.
 
Ученый скончался в одной из больниц Нью-Йорка. Причины смерти Брокера не сообщаются.
 
Уоллес Брокер родился в ноябре 1931 года в Чикаго. После окончания Колумбийского университета принял решение остаться преподавать на кафедре геологии и окружающей среды.
 
За свою карьеру он написал 14 книг и более 500 научных статей. В одной из статей, которая была опубликована в журнале Science в 1975 году, Брокер впервые использовал термин "глобальное потепление". В этой статье он описывал возможные последствия воздействия человека на климат.

Умер создавший цифровое телевидение Марк Кривошеев
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: глобальное потепление, ученые, смерть, изменение климата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь