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В Индии грузовик въехал в свадебную процессию

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Грузовой автомобиль врезался в процессию, которая двигалась по обочине дороги. В результате ДТП 13 человек погибли и 18 пострадали.
В результате ДТП 13 человек погибли и 18 пострадали
В результате ДТП 13 человек погибли и 18 пострадали

В индийском штате Раджастхан грузовик врезался в свадебную процессию, в результате чего погибли 13 человек, а еще 18 пострадали. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщила Hindustan Times.

Указано, что среди погибших - четверо детей.

Как информирует издание, автомобиль врезался в процессию, которая двигалась по обочине дороги. По данным полиции, водитель грузовика не увидел людей. Известно, что после ДТП он скрылся с места аварии.

Сейчас ведется расследование.

Ранее в Индии перевернулся автобус с 50 школьниками, 20 из них получили ранения.

Также сообщалось, что на севере Индии в Гималаях автобус съехал в ущелье, в результате чего погибли, по меньшей мере, 44 пассажира.

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Теги: автомобили, ДТП, свадьба, Индия, дороги, авария, жертвы, грузовик, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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