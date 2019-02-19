Кадыров рассказал о болезни и снял с себя обязанности

Рамзан Кадыров передал Муслиму Хучиеву обязанности главы Чеченской республики на период своей нетрудоспособности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева и.о. руководителя региона. Соответствующее распоряжение Рамзана Кадырова опубликовано на сайте администрации главы и правительства Чечни.

"Исполнение обязанностей главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики", - говорится в документе.

В Конституции Чеченской Республики есть статья, согласно которой глава региона может назначить преемника на время отпуска или болезни.

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что временно снял с себя обязанности из-за болезни. Кадыров рассказал, что простудился - у него поднялась температура, начался грипп, и он чувствовал небольшое недомогание.

"Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня", - написал он.

Отметим, что документ датируется еще 11 февраля.

Напомним, Кадыров прокомментировал блокировку своего Telegram. Решение о блокировании мессенджера принято "не по-российски", считает глава Чечни. Но поддерживает – "если нужно государству".

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