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Кадыров рассказал о болезни и снял с себя обязанности

Комментариев: 5
Рамзан Кадыров передал Муслиму Хучиеву обязанности главы Чеченской республики на период своей нетрудоспособности.
Рамзан Кадыров заболел
Рамзан Кадыров заболел
НТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева и.о. руководителя региона.  Соответствующее распоряжение Рамзана Кадырова опубликовано на сайте администрации главы и правительства Чечни.

"Исполнение обязанностей главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики", - говорится в документе.

В Конституции Чеченской Республики есть статья, согласно которой глава региона может назначить преемника на время отпуска или болезни.

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что временно снял с себя обязанности из-за болезни. Кадыров рассказал, что простудился - у него поднялась температура, начался грипп, и он чувствовал небольшое недомогание.

"Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня", - написал он.

 apchr.ru
 

Отметим, что документ датируется еще 11 февраля.

Напомним, Кадыров прокомментировал блокировку своего Telegram. Решение о блокировании мессенджера принято "не по-российски", считает глава Чечни. Но поддерживает – "если нужно государству".

 

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Теги: Чечня, болезнь, Кадыров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Николай510    19.02.2019, 10:46
Оценка:  0
Николай510
ХОЧЕТ (ИЛИ ХТЯТ) "УЙТИ КРАСИВО... ОТ ВСЕГО, ЧТО УСПЕЛ НАТВОРИТЬ
doc1    19.02.2019, 10:11
Оценка:  +6
doc1
Кацапы скоро конец месяца время платить контребуцию чеченам, за внеочередную вашу победу!
Люблю_Украину    19.02.2019, 10:31
Оценка:  -3
Люблю_Украину
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман впервые открыто назвал сумму, которую Украине в этом году придется отдать на погашение внешней задолженности. На эти цели уйдет почти четверть госбюджета, 417 миллиардов гривен. 16 лярдов баксов.....ноу комент ,а ты молодец в чужом глазу соринку))))
sharry-sharry    19.02.2019, 10:40
Оценка:  +2
sharry-sharry
Украинцы никогда не кричали,что они величая страна,У нас война идет в стране(благодаря "братскому"народу)и янык сбежал прихватив всю украинскую казну,армия была голая,босая,если бы не кредиты и безвозмездная помощь др.стран...,а "великая раша" с ее земными богатствами,что же так обгадилась с Чечней?
птицелов    19.02.2019, 10:49
Оценка:  +2
птицелов
кацапам скоро прийдеться ще сильніше затягнути ремені і стати раком...а що я говорю ви раком і так стоїте весь час!
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