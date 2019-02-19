Кадыров рассказал о болезни и снял с себя обязанности
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева и.о. руководителя региона. Соответствующее распоряжение Рамзана Кадырова опубликовано на сайте администрации главы и правительства Чечни.
"Исполнение обязанностей главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики", - говорится в документе.
В Конституции Чеченской Республики есть статья, согласно которой глава региона может назначить преемника на время отпуска или болезни.
Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что временно снял с себя обязанности из-за болезни. Кадыров рассказал, что простудился - у него поднялась температура, начался грипп, и он чувствовал небольшое недомогание.
"Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня", - написал он.
Отметим, что документ датируется еще 11 февраля.
Напомним, Кадыров прокомментировал блокировку своего Telegram. Решение о блокировании мессенджера принято "не по-российски", считает глава Чечни. Но поддерживает – "если нужно государству".
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