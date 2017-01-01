В небе Индии столкнулись два военных самолета

Инцидент произошел во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India-2019.

Пилоты катапультировались и не пострадали Скриншот из видео

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В Индии в штате Карнатака на юго-западе страны во вторник, 19 февраля, произошло двойное авиакрушение.

Об этом сообщило информационное агентство ANI в Twitter и разместило видео падения самолетов.

Два реактивных самолета авиационно-пилотажной группы Сурья Киран ВВС Индии столкнулись в воздухе во время выполнения фигур высшего пилотажа. По предварительной информации, инцидент произошел во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India-2019. Пилоты катапультировались и не пострадали.

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm — ANI (@ANI) 19 февраля 2019 г.

Как сообщалось 19 февраля, в Индии грузовик въехал в свадебную процессию.