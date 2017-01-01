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В небе Индии столкнулись два военных самолета

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Инцидент произошел во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India-2019.
Пилоты катапультировались и не пострадали
Пилоты катапультировались и не пострадали
Скриншот из видео

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В Индии в штате Карнатака на юго-западе страны во вторник, 19 февраля, произошло двойное авиакрушение. 

Об этом сообщило информационное агентство ANI в Twitter и разместило видео падения самолетов.

Два реактивных самолета авиационно-пилотажной группы Сурья Киран ВВС Индии столкнулись в воздухе во время выполнения фигур высшего пилотажа. По предварительной информации, инцидент произошел во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India-2019. Пилоты катапультировались и не пострадали.

Как сообщалось 19 февраля, в Индии грузовик въехал в свадебную процессию.

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Теги: Индия, авиакатастрофа, самолет
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