В Индии два военных самолета столкнулись в воздухе

В Индии два самолета авиационной пилотажной группы Военно-воздушных сил страны Сурья Киран потерпели крушение в районе авиабазы Йелаханка в городе Бангалор (штат Карнатака). Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает агентство ANI.

По его данным, пилоты обоих самолетов благополучно катапультировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Указано, что инцидент произошел во время подготовки к крупнейшему авиасалону AeroIndia-2019, который пройдет на индийской авиабазе с 20 по 24 февраля.

На фотографии, опубликованной агентством, видно, как над местом аварии поднимается столб дыма.

#WATCH Two aircraft of the Surya Kiran Aerobatics Team crash at the Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. More details awaited. pic.twitter.com/kX0V5O0n6R