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В Индии два военных самолета столкнулись в воздухе

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Два самолета авиационной пилотажной группы ВВС Индии потерпели крушение в районе авиабазы Йелаханка в городе Бангалор.

В Индии два самолета авиационной пилотажной группы Военно-воздушных сил страны Сурья Киран потерпели крушение в районе авиабазы Йелаханка в городе Бангалор (штат Карнатака). Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает агентство ANI.

По его данным, пилоты обоих самолетов благополучно катапультировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Указано, что инцидент произошел во время подготовки к крупнейшему авиасалону AeroIndia-2019, который пройдет на индийской авиабазе с 20 по 24 февраля.

На фотографии, опубликованной агентством, видно, как над местом аварии поднимается столб дыма.

По свидетельствам очевидцев, причиной аварии двух самолетов стало лобовое столкновение в воздухе. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее на западе Турции, недалеко от города Маниса потерпел крушение самолет.

Также сообщалось, что на прошлой неделе легкомоторный самолет с пятью пассажирами разбился в Кении, никто не выжил.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Индия, авария, пилот, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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