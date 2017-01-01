Юнкер дал понять, что ЕС не против отложить Brexit

Никто в Европе не будет против, если Лондон попросит отложить дату выхода из ЕС, говорит Юнкер.

Евросоюз дал понять, что позволит отложить выход Великобритании, если она об этом попросит. Это следует из слов президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, пишет DPA.

"Любое решение просить больше времени лежит на Великобритании. Если такой запрос будет сделан, никто в Европе не будет против этого. Если вы спросите, как надолго можно отложить выход, у меня нет временных рамок", - сказал Юнкер.

"Когда дело доходит до Brexit, это - как быть перед судами или в открытом море, мы находимся в руках Бога", - добавил президент Еврокомиссии.

Юнкер на этой неделе должен встретиться с британским премьером Терезой Мэй, которая уже заявляла, что не собирается откладывать Brexit и намерена вывести страну из ЕС 29 марта.

Отметим, на прошлой неделе британский парламент отказался переносить сроки выхода страны из ЕС.

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