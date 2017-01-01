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Юнкер дал понять, что ЕС не против отложить Brexit

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Никто в Европе не будет против, если Лондон попросит отложить дату выхода из ЕС, говорит Юнкер.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Евросоюз дал понять, что позволит отложить выход Великобритании, если она об этом попросит. Это следует из слов президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, пишет DPA.

"Любое решение просить больше времени лежит на Великобритании. Если такой запрос будет сделан, никто в Европе не будет против этого. Если вы спросите, как надолго можно отложить выход, у меня нет временных рамок", - сказал Юнкер.

"Когда дело доходит до Brexit, это - как быть перед судами или в открытом море, мы находимся в руках Бога", - добавил президент Еврокомиссии.

Юнкер на этой неделе должен встретиться с британским премьером Терезой Мэй, которая уже заявляла, что не собирается откладывать Brexit и намерена вывести страну из ЕС 29 марта.

Отметим, на прошлой неделе британский парламент отказался переносить сроки выхода страны из ЕС.

 

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Теги: ЕС, Британия, Великобритания, Еврокомиссия, Жан Клод Юнкер, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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