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В Египте прогремел взрыв у большой мечети, есть погибшие

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Террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей Каира. В результате инцидента погибли двое правоохранителей.
Смертник взорвал себя у одной из основных мечетей Каира
Смертник взорвал себя у одной из основных мечетей Каира
anews.com.tr

В Египте в ночь на вторник, 19 февраля, террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей Каира. В результате инцидента погибли по меньшей мере двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения, сообщает со ссылкой на данные правоохранителей издание Аnews.

Указано, что полицейские погибли, когда преследовали человека, который, вероятно, заложил взрывное устройство на прошлой неделе у мечети Аль-Азхар.

В частности, известно, что после задержания подозреваемого в историческом центре города Аль-Гамалия, которого узнали как Хасана Абдуллу, у мечети Аль-Азхар взорвалось одно из имеющихся у него взрывных устройств.

Как отмечается, в настоящее время силы безопасности проводят поиск других взрывных устройств.

Как известно, мечеть Аль-Азхар - одна из наиболее важных мечетей Египта и одна из самых знаменитых в мусульманском мире.

Ранее в сирийском городе Идлиб взорвались два заминированных автомобиля. Погибли не менее 13 человек и около 50 получили ранения.

Также сообщалось, что в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии погибли по меньшей мере 40 человек.

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Теги: теракт, Египет, видео, фото, взрыв, жертвы, мечеть, Каир, смертники, теракты, смертник, погибшие, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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