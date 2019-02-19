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Военным РФ запретили иметь смартфоны и вести соцсети

Комментариев: 3
Госдума запретила военнослужащим смартфоны, планшеты и навигаторы. А также выставлять информацию о себе и родственниках в соцсетях.
Российским военным запретили иметь смартфоны
Российским военным запретили иметь смартфоны
iPhones.ru

Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

За документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто. Необходимость принятия закона в Думе связывают с "особым интересом, который военнослужащие представляют для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций", а также с возможным "информационно-психологическим воздействием на российских военных".

Закон запрещает военным и тем, кого призвали на сборы, иметь при себе любые устройства для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет, а также размещать фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте их дислокации.

Аналогичный запрет будет распространяться и на сведения о членах семей и родителях военнослужащих. За нарушение этого ограничения военных будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Контрактников за публикацию сведение в прессе и интернете могут уволить.

Как сообщалось, Рада запрещала военным в АТО мобильные телефоны. Порядок пользования мобильной техникой будет устанавливать командир части.

В Кремле заявили о давлении соцсетей на российские СМИ

 

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Теги: Россия, Госдума РФ, смартфон, соцсети, армия России, Военные учения, смартфоны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Shaab    19.02.2019, 13:38
Оценка:  0
Shaab
Та давно мали б таке зробити. А то, бач, сумна конячка все розповідає, буцім-то "їхтамнема", а ці "їхтамнема" фотографій як накидають... постів як понаписують... На весь світ же ж ославили!
Ипатий    19.02.2019, 13:12
Оценка:  +4
Ипатий
А родственникам должны сказать, что уволились из армии и сами послали себя в "командировку" !!!
Хитрый-Лис    19.02.2019, 13:29
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
СМС им отправят с № захоронения под аббревиатурой "НМ" - 2018
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