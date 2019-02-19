18-летняя британка легла спать и неожиданно родила ребенка

Девушка имеет редкую аномалию - у нее две матки, одна продолжала менструальный цикл, в то время во второй матке рос ребенок.

В Великобритании произошел удивительный случай - 18-летняя Эбони Стивенсон легла спать с легким недомоганием, а через четыре дня, очнувшись, узнала, что стала мамой. Девушка не подозревала что беременна.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на британские СМИ.

Читай также: В Индии мальчик из-за болезни стал “оборотнем“

Как оказалось, у жительницы города Олдем - две матки. Одна из них продолжала менструльный цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что беременна. Кроме того у девушки не было ярко выраженных признаков беременности, потому что матка с ребенком была расположена ближе к ее спине.

Как сообщается, Стивенсон легла спать второго декабря с небольшим недомоганием и головной болью. Во сне у нее начались приступы, как выяснилось позже, из-за предэклампсии (это потенциально смертельное осложнение при беременности).

Как сказала девушка, она не помнит, как после этого встала и отправилась в ванную, где у нее случился припадок. Мать Эбони рассказывает, что у ее дочери внезапно вырос живот. Она вызвала скорую. Через три часа после приступа Стивенсон отвезли в больницу, где ей в экстренном порядке сделали кесарево сечение.

Шестого декабря Эбони Стивенсон пришла в сознание и узнала, что родила девочку весом 3,45 кг. По мнению врачей, девочка родилась точно в срок - Эбони вынашивала ее девять месяцев. Она назвала дочь Элоди.

Читай также: Под Ровно многодетная мать родила 18-го ребенка

“Впервые увидеть ребенка было для меня абсолютно нереальным ощущением. Как выход сознания из тела. Я боялась, что не подружусь с дочкой, потому что мне нужно было освоиться с мыслью о том, что она родилась. Но сейчас мне кажется, что она удивительная“, - говорит Эбони Стивенсон.

Она увидела дочь сразу после того как очнулась: Элоди положили ей на грудь.

“Сначала я попросила, чтобы ее унесли, я запуталась и была уверена, что это какая-то ошибка“, - рассказывает девушка. “Но потом мама все мне объяснила в присутствии медсестер, и девочку вернули мне. Я в первый раз взяла ее на руки“, - говорит Эбони.

Как сообщалось в декабре, в Польше 11-летняя украинка родила ребенка.