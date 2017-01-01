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В ЕС намерены сократить выбросы газа грузовиками на 30%

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В течение ближайших 11 лет выброс углекислого газа грузовыми авто должен быть уменьшен почти на треть.
Грузовики должны на треть уменьшить выбросы
Грузовики должны на треть уменьшить выбросы
dw.de

Представители всех стран-членов Евросоюза предварительно согласовали допустимые нормы выброса углекислого газа грузовыми автомобилями. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник, 18 февраля, на сайте Европейской комиссии.

"К 2030 году средний размер выбросов CO2 тяжелых грузовиков должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года", - отмечается в нем.

Также отмечается, что построение нового законодательства в этой сфере поможет государствам-членам ЕС достичь нужных показателей выбросов, стимулировать инновации и продвигать решения в области чистой мобильности. При этом будет повышаться конкурентоспособность промышленности, а также сокращаться расходы на потребление топлива для транспортных операторов, что поспособствует повышению качества воздуха.

Сообщается, что текст соглашения еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и Советом.

Стоит заметить, что ранее в стратегии защиты климата Еврокомиссии отмечалось, что выбросы углекислого газа в странах Евросоюза можно сократить до ноля в течение следующих 30 лет.

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Теги: экология, ЕС, Евросоюз, грузовик, выбросы
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Источник: korrespondent.net

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