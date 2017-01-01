В ЕС намерены сократить выбросы газа грузовиками на 30%

В течение ближайших 11 лет выброс углекислого газа грузовыми авто должен быть уменьшен почти на треть.

Представители всех стран-членов Евросоюза предварительно согласовали допустимые нормы выброса углекислого газа грузовыми автомобилями. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник, 18 февраля, на сайте Европейской комиссии.

"К 2030 году средний размер выбросов CO2 тяжелых грузовиков должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года", - отмечается в нем.

Также отмечается, что построение нового законодательства в этой сфере поможет государствам-членам ЕС достичь нужных показателей выбросов, стимулировать инновации и продвигать решения в области чистой мобильности. При этом будет повышаться конкурентоспособность промышленности, а также сокращаться расходы на потребление топлива для транспортных операторов, что поспособствует повышению качества воздуха.

Сообщается, что текст соглашения еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и Советом.

Стоит заметить, что ранее в стратегии защиты климата Еврокомиссии отмечалось, что выбросы углекислого газа в странах Евросоюза можно сократить до ноля в течение следующих 30 лет.

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