Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России заявили о росте на треть турпотока из Украины

Комментариев: 5
В России за год побывали 9,1 млн украинских граждан. Преимущественно они совершали частные визиты, утверждают в ФСБ.
Украинцы редко посещают Россию с туристическими целями
Украинцы редко посещают Россию с туристическими целями
AP

За весь 2018 год Россию с целью туризма посетили 37 тысяч граждан Украины, что на 28% больше, чем в 2017-м (26,3 тысяч человек). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ во вторник, 19 февраля.

Утверждается, что всего в 2018 году в России побывали 9,1 млн украинских граждан, 7,8 млн из них приезжали с частным визитом, около 600 тысяч – с деловой целью. Остальные пересекали территорию России транзитом.

При этом 26 украинцев якобы остались в России для постоянного проживания.

Также уточняется, что большинство украинцев (более 6 млн человек) прибыли в Россию на автомобилях.

Ранее в Крыму заявили о рекордном числе туристов на Новый год. Аннексированный полуостров якобы посетили более 190 тысяч туристов, что почти на 40% выше прошлогодних.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, туристы, ФСБ, украинские туристы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    19.02.2019, 17:11
Оценка:  0
Boxerogos
И снова зрадушка подкралась...)))))))))
dron29    19.02.2019, 17:09
Оценка:  -1
dron29
Из них 90 процентов, жители приграничных районов, которые по три раза на день туда сюда ездят))
Жеральд    19.02.2019, 17:00
Оценка:  +1
Жеральд
Пистят,как дышат.Все мои знакомые перестали ездить в рф,а начали в Польшу и Германию,Чехию ездить.
realkarta    19.02.2019, 16:36
Оценка:  -1
realkarta
С телека днем и ночью про агрессора,а они все едут туда и едут...ось така фигня
Sinobi-life    19.02.2019, 17:02
Оценка:  0
Sinobi-life
Сообщило сраша тупей и ты поверил!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь