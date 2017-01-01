Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище

Префектура решительно осудила действия вандалов, назвав их "гнусным антисемитским актом".

Около 80 могил были повреждены на еврейском кладбище в восточной Франции. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нижний Рейн.

Повреждение обнаружили на кладбище в селе Кватзенхайм, недалеко от границы с Германией в регионе Эльзас.

На могилах оставили изображение нацистских символов, сделанные синей краской.

По данным СМИ, во вторник во Франции запланированы марши против антисемитизма. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить мемориал Холокоста в Париже.

Ранее в Лондоне в начале февраля вандалы надругались над могилой немецкого философа и экономиста Карла Маркса. Спустя 10 дней неизвестные второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу.

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