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Трамп ответил штатам, подавшим в суд из-за ЧП

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Глава Белого дома не удивился иску 16 штатов, а заодно раскритиковал траты властей Калифорнии.
16 штатов через суд требуют заблокировать решение Трампа о ЧП
16 штатов через суд требуют заблокировать решение Трампа о ЧП

Президент США Дональд Трамп во вторник, 19 февраля, заявил, что иски со стороны властей Калифорнии и еще 15 штатов, направленные в суд с целью оспорить его решение о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, не удивили его.

"Как я и предполагал, 16 штатов, большинство из которых находятся под управлением демократов - сторонников идеи открытых границ и левых радикалов, направили иски в окружной суд на севере Калифорнии", - написал Трамп в Twitter.

При этом президент США раскритиковал власти штата Калифорния за чрезмерные траты средств, выделенных на строительство скоростной железной дороги. "Провалившийся проект скоростного поезда в Калифорнии, чья стоимость становится мировым рекордом, в сотни раз дороже чем стена, в которой [мы] отчаянно нуждаемся!", - отметил он.

Как сообщалось, иск подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско. Ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на исполнение приказа главы государства о введении режима ЧП. 

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяютконгрессмены.

 

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Теги: США, суд, ЧП, стена, Трамп, Дональд Трамп, штаты
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Источник: korrespondent.net

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