В Ираке скончались семеро новорожденных близнецов - СМИ

О причинах гибели младенцев СМИ не сообщают.

В Ираке одновременно погибли семеро новорожденных близнецов. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил иракский телеканал al-Sumaria.

"Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались", - сообщил телеканалу источник в медицинских кругах провинции Дияла.

Информации о причинах гибели младенцев нет.

Накануне сообщалось, что в Ираке в больнице провинции Дияла 25-летняя женщина родила семерню естественным путем. Дети - шесть девочек и один мальчик - чувствовали себя хорошо.

Также сообщалось, что британка родила, будучи в коме.

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