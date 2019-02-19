В Ираке скончались семеро новорожденных близнецов - СМИ
О причинах гибели младенцев СМИ не сообщают.
В Ираке одновременно погибли семеро новорожденных близнецов. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил иракский телеканал al-Sumaria.
"Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались", - сообщил телеканалу источник в медицинских кругах провинции Дияла.
Информации о причинах гибели младенцев нет.
Накануне сообщалось, что в Ираке в больнице провинции Дияла 25-летняя женщина родила семерню естественным путем. Дети - шесть девочек и один мальчик - чувствовали себя хорошо.
Также сообщалось, что британка родила, будучи в коме.
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