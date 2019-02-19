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В Ираке скончались семеро новорожденных близнецов - СМИ

Комментариев: 1
О причинах гибели младенцев СМИ не сообщают.
В Ираке погибли семеро новорожденных близнецов
В Ираке погибли семеро новорожденных близнецов
The Standard

В Ираке одновременно погибли семеро новорожденных близнецов. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил иракский телеканал al-Sumaria.

"Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались", - сообщил телеканалу источник в медицинских кругах провинции Дияла.

Информации о причинах гибели младенцев нет.

Накануне сообщалось, что в Ираке в больнице провинции Дияла 25-летняя женщина родила семерню естественным путем. Дети - шесть девочек и один мальчик - чувствовали себя хорошо.

Также сообщалось, что британка родила, будучи в коме

 

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Теги: Ирак, смерть, новорожденный, близнецы, младенцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ONILL    19.02.2019, 18:23
Оценка:  0
ONILL
вообще не понимаю зачем подсаживать 7эмбрионов???
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