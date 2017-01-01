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Трамп заявил, что не спешит с разоружением КНДР

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Американский лидер сказал, что не спешит с устранением баллистических ракет из Северной Кореи.
Дональд Трамп не спешит с разоружением КНДР
Дональд Трамп не спешит с разоружением КНДР
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он сказал во вторник, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов из пресс-пула Белого дома.

"Я особо не тороплюсь", - отметил президент, говоря о том, что денуклеаризация - его цель.

Напомним, в июне 2018 года состоялся исторический саммит президента США и лидера КНДР в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позже СМИ сообщали, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений, несмотря на официальные заявления об их прекращении.

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Теги: Северная Корея, ракеты, ядерное оружие, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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