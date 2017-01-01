Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих

Личность нападавшего и его мотивы до сих пор не установлены. Прокуратура Марселя начала расследование.

В Марселе неизвестный ранил ножом несколько человек

Неизвестный мужчина с холодным оружием напал на людей в Марселе и ранил несколько человек, сообщает газета Parisien.

Отмечается, что сначала мужчина с ножом в руках атаковал несколько человек на одной из главных улиц Марселя – Канебьер. Инцидент произошел около комиссариата полиции.



Когда на место происшествия прибыли правоохранительные органы, нападавший достал огнестрельное оружие и выстрелил в полицейских. Силы порядка его атаковали. Мужчина был нейтрализован, позднее он скончался.

Отмечается, что во время стрельбы осколком ранило в ногу еще одного человека.

Личность нападавшего и его мотивы до сих пор не установлены. Прокуратура Марселя начала расследование.

Напомним, 8 января в Пекине мужчина напал с ножом на учеников начальной школы. В результате инцидента трое детей получили серьезные травмы, нападавший был задержан.

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